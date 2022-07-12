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Общество12 июля 2022 4:16

В Самарской области из-за жары 12 июля 2022 года объявлен желтый уровень опасности

Температура воздуха поднимется до высокой отметки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Местами столбик термометра поднимется до +35 градусов

Местами столбик термометра поднимется до +35 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 12 июля 2022 года, в Самарской области ожидается аномальная жара. Высокие температуры, атакующие жителей губернии уже несколько дней, станут еще выше. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Днем 12 июля местами по Самарской области максимальная температура воздуха достигнет +35. Объявлен желтый уровень опасности, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели напоминают, что даже такую жару легко пережить, если соблюдать ряд простых правил. Необходимо пить больше воды, также подойдут чаи и соки. От алкоголя и кафе стоит воздержаться. Отмечается, что все напитки должны быть прохладными, но не холодными.

Тем, кто находится в помещении не помешает контролировать температуру воздуха. Проводить время прямо перед кондиционером и вентилятором категорически не рекомендуется. При выходе на улицу самарцам желательно надеть светлую, легкую одежду. А детям и пожилым в период солнечной активности (с 12:00 до 15:00) лучше воздержаться от прогулок. Автомобилистам, желающим сесть в раскаленный от солнца салон авто, советуют перед этим открыть двери и проветрить машину.

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