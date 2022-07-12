В Самаре возбудили уголовное дело из-за травмирования девушки на набережной

Следователи уже опросили очевидцев ЧП и осмотрели место происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре получило продолжение дело о ЧП, произошедшем 9 июля 2022 года в районе Полевого спуска набережной Волги. Там серьезно пострадала приехавшая на отдых девушка. 17-летняя самарчанка спокойно загорала на пляже, когда на нее рухнула часть ограждения. Пострадавшая получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь.

По данному факту следственным комитетом была организована проверка. В региональном СУ СК рассказали о результатах разбирательств.

- Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней девушки в результате падения элемента ограждения, расположенного на набережной реки Волги, - информирует СУ СК по Самарской области.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.

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