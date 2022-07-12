Чиновники пожаловались в прокуратуру на подрядчика ремонта Южного моста в Самаре

Подрядчик должен будет провести гарантийный ремонт Южного моста Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Жители Самары потребовали привести в порядок Южный мост. Состояние путепровода, который ремонтировали несколько лет назад, оставляет желать лучшего. Одна из главных проблем – многочисленные ямы.

– Южный мост весь усыпан болтами, гайками и прочими элементами подвесок автомобилей, которые не выдерживают удары при проезде через 52 рельсы, лежащие поперек проезжей части. Когда его уже приведут в надлежащий вид?! – возмутились в соцсетях горожане.

Ситуацию прокомментировали в департаменте городского хозяйства и экологии Самары. В ведомстве сообщили, что направили подрядчику требование о проведении гарантийного ремонта. Также чиновники написали заявление в прокуратуру о неисполнении компанией обязательств, прописанных в контракте. А в департаменте транспорта добавили, что деформационные швы на мосту планируется отремонтировать до 31 августа 2022 года.

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