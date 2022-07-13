Под Самарой 17 июля 2022 года пройдет фестиваль исторической реконструкции «Энколпион»

Фестиваль перенесет гостей в XV век Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 17 июля 2022 года, в Самарской области состоится фестиваль исторической реконструкции «Энколпион». Он пройдет на полигоне «Старая турбаза» (между поселком Сок и селом Павловка) в Сергиевском районе.

Фестивальная площадка начнет свою работу в 13:00. Посетители смогут окунуться в атмосферу XV века. Их ждут турнир рыцарей и массовое сражение. Также гости мероприятия смогут послушать средневековую музыку, посетить ярмарку мастеров и поучаствовать в различных мастер-классах. Кроме того, там будут работать детские площадки. Фестиваль живой истории продлится до 18:00. Вход свободный.

Напомним, «Энколпион» зародился в 2016 году. Инициаторы его создания — два клуба исторической реконструкции Lupi di Rimini (Тольятти) и «Сергиева дружина», а также приход преподобного Сергия Радонежского. Фестиваль проводят при поддержке местных властей. С каждым годом мероприятие становится все масштабнее — увеличивается число участников и площадок.

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