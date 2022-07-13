Самарцы поделились кадрами грязной воды в Волге

Вода в реке слишком грязная. Фото: Подслушано Самара

Жители областного центра поделились кадрами состояния воды на берегу Волги. Самарцы отмечают, что заходить в реку страшно.

Пользователи в социальных сетях негодуют и удивляются загрязнению воды у берега напротив 8-ой просеки. В комментариях жители рассказали, что рядом с этим местом также видели мертвую рыбу. Судя по фото, мусор и разлитый бензин не позволяют жителям окунуться и отдохнуть на пляже.

Напомним, что синоптики сообщили жителям, насколько прогрелась вода в Волге. Купаться в реке все еще прохладно.