Девелопер Виктор Сурков через суд узаконил пристрой к ТРК «МегаСити» в Самаре

Предметом спора был пристрой, в котором находятся кинотеатр и аптека / Фото: vk.com/megacity_s

Арбитражный суд вынес решение по иску владельца ТРК «МегаСити» к администрации Самары. Девелопер Виктор Сурков требовал узаконить пристрой к торговому центру, где находятся кинотеатр и аптека. Служители Фемиды удовлетворили его требования. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

В 2015 году бизнесмен решил реконструировать ТРК «МегаСити» - пристроить дополнительные площадки. Сделал он это самовольно, поэтому в 2019-м обратился к чиновникам за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию и признанием права собственности на него. Те отказали. Тогда предприниматель подал иск в суд.

Судебные тяжбы длились около трех лет. Были затронуты несколько инстанций, которые раз за разом вставали на сторону мэрии. В конце 2021 года было решено провести экспертизу пристроя. Она показала, что здание было возведено по всем правилам. Оно находится в работоспособном состоянии и не несет угрозы людям.

На заседании, которое прошло 5 июля 2022 года, арбитраж удовлетворил требования владельца «МегаСити». Он признал за ним право собственности на объект. Однако не исключено, что данное решение будет обжаловано чиновниками.