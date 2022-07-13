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Общество13 июля 2022 14:20

На Самарскую область обрушатся шквалистый ветер и ливень 14 июля 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе пройдет сильный ливень

В регионе пройдет сильный ливень

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область после засушливой и жаркой погоды придут гроза и ливень. В регионе усилится ветер.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 14 июля 2022 года в регионе ожидаются грозы, ливень и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду. Местами возможен град. Не смотря на дождь, самарцам также сообщили, что температура воздуха местами достигнет +35 градусов.

Жителям области рекомендуют не выходить на улицу. Владельцам частных домов и дач необходимо убрать хозяйственные вещи со двора, лучше обрезать сухие деревья.