Самарцы поделились фото с яркой радугой 13 июля 2022 года

Самарцы поделились яркой фотографией. Фото: скриншот видео "ГТРК-Самара"

В Самаре и области после жары местами проходит небольшой дождь. Самарцы успели заснять яркую радугу после осадков.

Очевидцы из разных районов сообщают в социальных сетях, что ранним утром, 13 июля 2022 года, была видна радуга. Особенно часто о погодном явлении рассказывают отдыхающие на берегах Волги. Местные жители отмечают, что вечерами, на смену жаре, приходит летний теплый дождь, спасающий от раскаленного песка.

Напомним, что ночью и днем 14 июля 2022 года на регион обрушится шквалистый ветер. Самарцы смогут отдохнуть от июльского пекла и засухи.