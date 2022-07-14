Стали известны подробности ДТП с участием BMW и ТЦ «Захар» в Самаре

Иномарка влетела в стену торгового центра Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны детали ДТП с участием BMW и ТЦ «Захар» в Самаре. Подробностями происшествия поделились полицейские.

- Все случилось в 3:50 13 июля 2022 года на улице Ново-Садовой, 106а. За рулем иномарки находился 27-летний молодой человек. Автомобилист повредил дорожное ограждение и въехал в фасад здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате происшествия водитель не пострадал. Не исключено, что он был пьян – от прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался. В отношении автомобилиста сотрудники полиции составили протоколы. BMW отправили на спецстоянку. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.