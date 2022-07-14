В Самаре появились эскизы высоток, которые планируют построить около Губернского рынка

Фасад здания предлагают оформить в зелено-белой цветовой гамме. Эскиз: ООО "СЗ "Династия-2"

Власти Самары опубликовали проект застройки участка в Ленинском районе. ООО «СЗ «Династия-2» планирует освоить территорию площадью 5 131 квадратный метр в границах улиц Буянова, Ульяновская, Никитинская и Маяковского. Площадка расположена неподалеку от Губернского рынка.

Вид со стороны улицы Буянова - 1-й вариант. Эскиз: ООО "СЗ "Династия-2"

Согласно проекту, на участке планируется строительство 10-этажного трехсекционного здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями переменной этажности. В доме разместится 144 квартиры. В документации также отражена паркинг на 170 мест и две парковки для инвалидов. Запланировано и озеленение территории.

Застройщик предлагает и другой вариант застройки. Эскиз: ООО "СЗ "Династия-2"

Для реализации проекта застройщику необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. Документацию уже вынесли на публичные обсуждения. Они продлятся с 14 по 22 июля 2022 года.