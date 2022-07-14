В Самарской области проводили в последний путь погибшего в спецоперации героя-бойца

Молодой человек остался до конца верен воинскому долгу / Фото: Валерий Анцинов

В среду, 13 июля 2022 года, в Самарской области простились еще с одним военным, который героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Свою жизнь, защищая жителей Донбасса, отдал уроженец Большеглушицкого района Виктор Мокшин.

- Виктор Мокшин – настоящий защитник Отечества. Он проявил мужество и отвагу. Виктор отдал свою жизнь за Родину, за суверенитет России, за мир и безопасность людей, - написал на своей странице в соцсети глава района Валерий Анцинов.

Бойца похоронили со всеми воинскими почестями / Фото: Валерий Анцинов

Проводить бойца в последний путь пришли близкие, родные, соседи, сослуживцы. Виктора Мокшина похоронили со всеми воинскими почестями.

- Невосполнимая утрата. Низкий поклон и глубокие соболезнования родителям Виктора. Светлая память о герое-земляке навсегда в наших сердцах, - добавил Валерий Анцинов.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем, кто знал Виктора Мокшина.

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