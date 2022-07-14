На Самару обрушится магнитная буря 16 июля 2022 года

Из-за бури может ухудшится самочувствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся магнитной буре. Чувствительным горожанам лучше подготовиться.

По данным синоптиков my-calend, ближайшая буря ожидается 16 июля 2022 года. Ее сила достигнет 4 баллов. Жителям областной столицы рекомендуют больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. В эту субботу самарцы могут почувствовать головную боль и слабость.

Напомним, что также в регионе объявлен оранжевый уровень опасности с 14 по 18 июля 2022 года. В области отметили высокий риск природных пожаров.