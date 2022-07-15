Самарские кардиохирурги спасли жизнь 2-летнему малышу с редким пороком сердца

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и дет на поправку / Фото: Минздрав Самарской области

Врачи из Самары спасли жизнь двухлетнему малышу. У мальчика выявили врожденную патологию сердца — аномалию Эбштейна. Проводить операции юным пациентам с таким недугом очень сложно, однако кардиохирурги диспансера им. В.П. Полякова успешно справились. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

— Врожденный порок трикуспидального клапана сердца — страшное заболевание. Ситуация осложнялась дополнительными нарушениями сердечного ритма. Мише нужна была операция по устранению аритмии, — рассказала мама малыша.

Семья из другого региона. Однако местные врачи не смогли ничем ей помочь. Прооперировать малыша согласились специалисты самарского кардиодиспансера. Медики устранили ребенку аритмию в 2021-м. В этом году врачи из Самары совместно с коллегой из питерской больницы провели Мише еще одну операцию — убрали аномалию Эбштейна.

Лечение прошло успешно. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Его жизни ничего не угрожает. Теперь Миша сможет жить и развиваться как другие дети.

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