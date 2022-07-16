Двойную радугу и оранжево-красное небо засняли в Самарской области 15 июля 2022 года

Двойную радугу можно было увидеть на дачах под Тольятти / Фото: Ольга Маловичко / vk.com/tltvip

Вечером в пятницу, 15 июля 2022 года, жители Самарской области могли наблюдать сразу два завораживающих и красивых события — двойную радугу и оранжево-красное небо. Очевидцы поделились в соцсетях фото.

Две семицветные дуги успели запечатлеть жители Тольятти. Кто-то полностью заснял коромысла, а кто-то только их краешек. Зато вторые были более близки к тому, чтобы найти горшочек с золотом. По легенде, лепреконы прячут их на концах радуги.

Закатное солнце окрасило небо в розовые, оранжевые и красные тона в Самаре и Тольятти, а также в их окрестностях. Как правило, появление таких облаков сулит ненастье — сильный ветер.

— Почему я такое никогда не вижу?! Хотела Луну посмотреть — тучи, радугу — только один конец. На Волгу хотела съездить, говорят, уже зеленеет, — посетовала одна из интернет-пользовательниц.