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Общество16 июля 2022 8:16

Двойную радугу и оранжево-красное небо засняли в Самарской области 15 июля 2022 года

Очевидцы поделились кадрами этих завораживающих явлений
Анастасия ФИЛАТОВА
Двойную радугу можно было увидеть на дачах под Тольятти / Фото: Ольга Маловичко / vk.com/tltvip

Двойную радугу можно было увидеть на дачах под Тольятти / Фото: Ольга Маловичко / vk.com/tltvip

Вечером в пятницу, 15 июля 2022 года, жители Самарской области могли наблюдать сразу два завораживающих и красивых события — двойную радугу и оранжево-красное небо. Очевидцы поделились в соцсетях фото.

Две семицветные дуги успели запечатлеть жители Тольятти. Кто-то полностью заснял коромысла, а кто-то только их краешек. Зато вторые были более близки к тому, чтобы найти горшочек с золотом. По легенде, лепреконы прячут их на концах радуги.

Закатное солнце окрасило небо в розовые, оранжевые и красные тона в Самаре и Тольятти, а также в их окрестностях. Как правило, появление таких облаков сулит ненастье — сильный ветер.

— Почему я такое никогда не вижу?! Хотела Луну посмотреть — тучи, радугу — только один конец. На Волгу хотела съездить, говорят, уже зеленеет, — посетовала одна из интернет-пользовательниц.

В селе Узюково засняли оранжево-красный закат / Фото: Олег Зинович / vk.com/tltvip

В селе Узюково засняли оранжево-красный закат / Фото: Олег Зинович / vk.com/tltvip