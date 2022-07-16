Самарцы продолжают жаловаться на запуск в автобусы только через переднюю дверь

Некоторые водители по-прежнему пускают пассажиров только в первую дверь / Фото: Светлана Маркова

В автобусы Самары по-прежнему пускают только через переднюю дверь. Водители ряда маршрутов не спешат соблюдать договоренность, которая была достигнута с городским департаментом транспорта. Такая ситуация наблюдается в автобусах № 41, 50 и 67. От жителей продолжают поступать многочисленные жалобы.

— Ехала на автобусе № 50 — водитель запускал в салон только через переднюю дверь. Женщина встала на выход, так он ей не открыл. При этом на остановке не было желающих сесть в автобус. В результате до средней двери пассажирка дойти не успела. Двери закрылись, и водитель поехал дальше. Отвратительное впечатление от поездки, — написала в соцсетях самарчанка.

По данным департамента транспорта, договоренность с перевозчиком насчет возврата прежней схемы посадки-высадки пассажиров в силе. По случаям запуска людей только через переднюю дверь чиновники проводят дополнительную работу. Горожан, которые стали свидетелями подобных нарушений, просят направлять свои замечания в телеграм-канал ведомства — t.me/deptrans63.