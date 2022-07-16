Пожар в двухэтажном здании на ул. Ленинской в Самаре потушен

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: Скриншот с видео

В Самаре потушили пожар на улице Ленинской, 161. Там горел старый двухэтажный дом. Сотрудники МЧС справились с огнем в течение полутора часов.

- Пожар ликвидирован в 19:35. Его площадь составила 200 кв. м. Для тушения возгорания привлекались 28 человек и 8 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, вечером 16 июля 2022 года очевидцы заметили, как со стороны исторического центра повалил густой дым. Примерно в 18 часов они вызвали на место пожарных. Как оказалось, огонь охватил ветхую двухэтажную постройку.

Сначала сообщалось, что площадь возгорания составила 50 кв. м, потом она возросла в четыре раза. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Из-за чего начался пожар, пока не ясно. Причину предстоит установить специалистам.