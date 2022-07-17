В Самаре молодой водитель насмерть сбил подростка возле Загородного парка

Правоохранители устанавливают личность погибшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о трагичной аварии 16 июля 2022 года. Подростка насмерть сбил молодой водитель.

Известно, что авария случилась вечером, в субботу, на улице Ново-Садовой возле Загородного парка. Подросток переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Молодой водитель ехал на иномарке в направлении улицы Потапова и сбил пешехода. Со слов очевидцев, пострадавшему на вид было около 16 лет.

Сотрудники полиции рассказали подробности ДТП. На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего и продолжают выяснять обстоятельства аварии.