В Самаре планируют снести дома на улице Революционной из-за комплексной застройки

В областной столице появятся новые высотки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, какие дома попадут под снос из-за комплексной застройки. Об этом сообщили в городской администрации.

По полученной информации, в областном центре планируют провести комплексную застройку в Октябрьском районе. В проект уже вошли две территории, одна из который расположена в границах улиц Революционной, Корабельной, Артемовской и Третьего проезда.

Известно, что застройщик снесет старые здания для возведения новых высоток. Строительство пройдет в несколько этапов. Также на территории планируют построить школу и медучреждение.