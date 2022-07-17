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Общество17 июля 2022 9:46

В Самаре планируют снести дома на улице Революционной из-за комплексной застройки

Об этом сообщили в городской администрации
Алена ПРОВКИНА
В областной столице появятся новые высотки

В областной столице появятся новые высотки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, какие дома попадут под снос из-за комплексной застройки. Об этом сообщили в городской администрации.

По полученной информации, в областном центре планируют провести комплексную застройку в Октябрьском районе. В проект уже вошли две территории, одна из который расположена в границах улиц Революционной, Корабельной, Артемовской и Третьего проезда.

Известно, что застройщик снесет старые здания для возведения новых высоток. Строительство пройдет в несколько этапов. Также на территории планируют построить школу и медучреждение.