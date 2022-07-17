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Общество17 июля 2022 10:04

В Самаре планируют изъять дома из-за реконструкции железной дороги

Определен список земель
Алена ПРОВКИНА
В областной столице проведут реконструкцию железной дороги

В областной столице проведут реконструкцию железной дороги

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самаре стало известно о реконструкции железной дороги. Для проведения работ планируют изъять несколько домов и земельных участков.

Согласно документам городской администрации, в районе станции «Самара» могут изъять 5 земельных участков. Работы будут проводить на 1099 километре. Список земель для изъятия уже подготовили и опубликовали на официальном сайте.

Отмечают, что четыре участка из представленных предназначаются для жилой застройки. Напомним, что в областной столице также планируют провести комплексную застройку Октябрьского рациона.