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Происшествия17 июля 2022 10:57

В Самарской области в результате страшного ДТП погибли три человека

Обломки машин разбросаны по дороге
Алена ПРОВКИНА
На месте работают правоохранители. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте работают правоохранители. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области ранним утром произошло страшное ДТП. В результате аварии погибли три человека.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, иномарка столкнулась с легковым автомобилем «FIAT». Из-за сильного столкновения погибли водитель и два пассажира иномарки. Обломки машин разбросаны по всей автодороге. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Отмечают, что организована прокурорская проверка. Устанавливают обстоятельства происшествия. Напомним, что в областной столице также произошла серьезная авария с летальным исходом. Молодой водитель сбил подростка на регулируемом перекрестке.