На Самару вновь обрушатся магнитные бури с 21 по 23 июля 2022 года

Чувствительным горожанам рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самару опять придут сильные магнитные бури. Местных жителей предупредили синоптики.

По полученным данным my-calend, на областную столицу вновь обрушатся магнитные бури с 21 по 23 июля 2022 года. Специалисты оценивают бури в 4-5 баллов. Чувствительных горожан предупреждают, что из-за изменений может ухудшится состояние здоровья, появится головная боль, слабость, снизится работоспособность. Жителям рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и не перенапрягаться.

Напомним, что также жителей Самарской области предупредили о непогоде. Всю рабочую неделю ожидают ливни и грозы.