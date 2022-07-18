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Происшествия18 июля 2022 7:40

Стали известны подробности пожара на территории колонии в Тольятти

Огнем был охвачен цех резино-технических изделий
Анастасия ФИЛАТОВА
Утром тольяттинцы заметили густой черный дым со стороны колонии / Фото: vk.com/tltvip

Утром тольяттинцы заметили густой черный дым со стороны колонии / Фото: vk.com/tltvip

Стали известны подробности утреннего пожара в Комсомольском районе Тольятти. Как выяснилось, огонь вспыхнул в производственном цехе на территории исправительной колонии № 16.

- Возгорание ликвидировано. Пострадавших среди осужденных и сотрудников ИК-16 нет. Учреждение работает в обычном режиме. По факту произошедшего начата проверка, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе регуправления ФСИН.

По данным ЕДДС Тольятти, горел цех по изготовлению резино-технических изделий. Людей на тот момент внутри не было. По словам горожан, черный столб дыма был виден издалека. Кроме того, жители ближайших домов пожаловались на сильный неприятный запах. Из-за чего начался пожар, пока не ясно. Причину предстоит установить специалистам.