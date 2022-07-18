Движение автобусов восстановили по ул. Самарской 18 июля 2022 года

Автобусы № 2, 5д, 23 и 41 вернулись на прежние маршруты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 18 июля 2022 года, в областной столице восстановили движение транспорта по улице Самарской. Теперь автобусы № 2, 5д, 23 и 41 вновь курсируют по ней. Об этом в соцсетях сообщила компания-перевозчик.

Напомним, проезд по улице Самарской закрыли в субботу, 16 июля. Ограничения ввели на отрезке от улицы Ленинградской до улицы Некрасовской на время проведения работ на теплосетях.

Общественный транспорт пустили в объезд перекрытого участка. Автобусы четырех маршрутов курсировали по скорректированным схемам два дня. Теперь они вновь ходят по привычным маршрутам.