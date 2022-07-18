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Общество18 июля 2022 11:00

В Самарской области ожидается +35 градусов днем 18 июля 2022 года

Синоптики сообщили о максимальной температуре
Алена ПРОВКИНА
В Самарской области вновь жара

В Самарской области вновь жара

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области неустойчивая погода. Синоптики сообщили местным жителям об аномальной жаре в южной части региона.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в первой половине дня, 18 июля 2022 года, в области ожидается повышение температуры до +35 градусов. Самарцам рекомендуют соблюдать правила безопасности и не находиться долго на солнце, а также избегать повышенной физической нагрузки.

В регионе объявили желтый уровень опасности. Напомним, что жителей предупредили о грозах в начале рабочей недели. Местами пройдут дожди и усилится ветер.