В Самарской области ожидается +35 градусов днем 18 июля 2022 года

В Самарской области вновь жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области неустойчивая погода. Синоптики сообщили местным жителям об аномальной жаре в южной части региона.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в первой половине дня, 18 июля 2022 года, в области ожидается повышение температуры до +35 градусов. Самарцам рекомендуют соблюдать правила безопасности и не находиться долго на солнце, а также избегать повышенной физической нагрузки.

В регионе объявили желтый уровень опасности. Напомним, что жителей предупредили о грозах в начале рабочей недели. Местами пройдут дожди и усилится ветер.