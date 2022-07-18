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Общество18 июля 2022 14:35

В Самаре проводят переделку рынка на углу улиц Ново-Вокзальной и Фадеева

На месте старых павильонов будут установлены новые, более комфортные точки торговли
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарцы уверены, что многие существующие рынки уже морально устарели

Самарцы уверены, что многие существующие рынки уже морально устарели

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В областной столице продолжается масштабное преображение рынка, расположенного на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева. Знакомые многим, но уже устаревшие киоски начали демонтировать еще в прошлом месяце. Им на смену придут новые торговые точки - опрятные и более комфортные. Информацию сообщили местные жители.

По словам горожан, на рынке вовсю ведется установка новых павильонов. Они выполнены в коричневых цветах и застеклены, так что даже в холодную погоду там будет комфортно покупать товары.

Ранее многие самарцы переживали, что снос ларьков повлечет за собой полную ликвидацию рынка. Люди привыкли приобретать продукты у местных торговцев, отмечая преимущества рыночных товаров перед магазинными. Возможный снос рынка они связали с незаконной торговлей.

Насколько известно, торговцы реализуют продукцию на рынке на Ново-Вокзальной на вполне законных основаниях. Что касается реновации торгового пространства - она сегодня в приоритете у местной администрации.

- Организация комфортных как для покупателей, так и для продавцов условий торговли – важное направление деятельности департамента экономического развития Самары и районов города. При этом важно, чтобы торговые точки имели все необходимые правоустанавливающие документы, - отмечали ранее в городском департаменте экономического развития.

Отметим, что обновление уже затронуло рынок «Шапито» и торговые точки на пересечении улиц Пензенской и Владимирской. Сегодня там вовсю ведутся работы.