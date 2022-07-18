В Самаре проводят переделку рынка на углу улиц Ново-Вокзальной и Фадеева

Самарцы уверены, что многие существующие рынки уже морально устарели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В областной столице продолжается масштабное преображение рынка, расположенного на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева. Знакомые многим, но уже устаревшие киоски начали демонтировать еще в прошлом месяце. Им на смену придут новые торговые точки - опрятные и более комфортные. Информацию сообщили местные жители.

По словам горожан, на рынке вовсю ведется установка новых павильонов. Они выполнены в коричневых цветах и застеклены, так что даже в холодную погоду там будет комфортно покупать товары.

Ранее многие самарцы переживали, что снос ларьков повлечет за собой полную ликвидацию рынка. Люди привыкли приобретать продукты у местных торговцев, отмечая преимущества рыночных товаров перед магазинными. Возможный снос рынка они связали с незаконной торговлей.

Насколько известно, торговцы реализуют продукцию на рынке на Ново-Вокзальной на вполне законных основаниях. Что касается реновации торгового пространства - она сегодня в приоритете у местной администрации.

- Организация комфортных как для покупателей, так и для продавцов условий торговли – важное направление деятельности департамента экономического развития Самары и районов города. При этом важно, чтобы торговые точки имели все необходимые правоустанавливающие документы, - отмечали ранее в городском департаменте экономического развития.

Отметим, что обновление уже затронуло рынок «Шапито» и торговые точки на пересечении улиц Пензенской и Владимирской. Сегодня там вовсю ведутся работы.