Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 июля 2022 15:49

В Самарской области из-за урагана 18 июля 2022 года обрушились деревья

Одно из ЧП зафиксировали жители Тольятти
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По словам местных жителей, деревья упали на улице Свердлова, 24

По словам местных жителей, деревья упали на улице Свердлова, 24

После изнурительной жары в Самарскую область пришли грозы и дожди. Синоптики обещали непогоду вечером 18 июля и ее первые отклики уже зазвучали в нескольких точках региона. Так, о летней буре сообщили жители Тольятти. По словам горожан, мощные потоки ветра уже обрушили деревья на городских улицах.

Тольяттинцы поделились видеозаписью, на которой видно, что город накрыл ливень и ураган. От сильного ветра зеленые насаждения сильно качаются из стороны в сторону. Одно из них, не выдержав шквала, падает на газон.

Другое ЧП произошло на Ленинском проспекте - все в том же Тольятти. Фото: Ольга Постнова

Другое ЧП произошло на Ленинском проспекте - все в том же Тольятти. Фото: Ольга Постнова

Отметим, что штормовое предупреждение сохранится в регионе предстоящей ночью и утром 19 июля. Местами пройдут грозы, град и ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.