В Самарской области из-за урагана 18 июля 2022 года обрушились деревья

По словам местных жителей, деревья упали на улице Свердлова, 24

После изнурительной жары в Самарскую область пришли грозы и дожди. Синоптики обещали непогоду вечером 18 июля и ее первые отклики уже зазвучали в нескольких точках региона. Так, о летней буре сообщили жители Тольятти. По словам горожан, мощные потоки ветра уже обрушили деревья на городских улицах.

Тольяттинцы поделились видеозаписью, на которой видно, что город накрыл ливень и ураган. От сильного ветра зеленые насаждения сильно качаются из стороны в сторону. Одно из них, не выдержав шквала, падает на газон.

Другое ЧП произошло на Ленинском проспекте - все в том же Тольятти. Фото: Ольга Постнова

Отметим, что штормовое предупреждение сохранится в регионе предстоящей ночью и утром 19 июля. Местами пройдут грозы, град и ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.