В Самаре увеличили зарплату главе Куйбышевского района

Главе района подняли зарплату. Фото: официальная страница Алексея Коробкова

В Самаре стало известно об увеличении зарплаты главе Куйбышевского района. Совет депутатов одобрил решение.

Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, оклад главы района подняли с 78 225 рублей до 81 589 рублей. Решение уже вступило в свою законную силу в июле 2022 года. Контроль за исполнением возложили на комитет по бюджету, налогам и экономики. Документ подписали глава Куйбышевского района А.А. Коробков и председатель Совета депутатов А.А. Захаркин.

Напомним, что Алексея Коробкова, глава района, занял должность три года назад. До этого он работал руководителем управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.