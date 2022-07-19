Площадку для выгула собак создадут на пр. Карла Маркса в Самаре

На площадке для выгула собак установят специальные стенки и горки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре создадут еще одну площадку для выгула собак. Она появится на проспекте Карла Маркса, 22 в Ленинском районе. Работы выполнят в рамках общественного проекта «Друг человека». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Ленинского района. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит подготовить территорию под будущую площадку для выгула собак – выкорчевать пни, сделать бордюры, высадить газон. Вокруг участка необходимо будет установить ограждение из сетки. Также там должны появиться стенка с проломами, щит для прыжков собак, малая горка-лестница и четыре парковых дивана.

Итоги электронного аукциона подведут 1 августа 2022 года. Работы необходимо будет выполнить до 31 октября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 2,7 млн рублей.

Напомним, ранее в Самаре благоустроили две площадки для выгула собак. Одну создали на улице Владимирской, а другую – на улице Алма-Атинской.