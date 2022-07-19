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Спорт19 июля 2022 13:50

Спортсмен из Тольятти в 92 года выиграл Кубок России по легкой атлетике

Николай Михайлов стал лучшим в категории 90+
Анастасия ФИЛАТОВА
Ветеран быстрее всех пробежал дистанцию в 100 метров / Фото: администрация Тольятти

Ветеран быстрее всех пробежал дистанцию в 100 метров / Фото: администрация Тольятти

На минувшей неделе в Ульяновске прошел Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов. В соревнованиях принял участие 92-летний житель Тольятти Николай Михайлов.

– Тольяттинец быстрее всех пробежал дистанцию в 100 метров в категории 90+. Поздравляем! – написали представители городской администрации в соцсетях.

Николай Михайлов – один из самых известных и почитаемых ветеранов спорта из Тольятти. Он более 70 раз выигрывал чемпионаты страны по легкой атлетике среди ветеранов. К примеру, он «набегал» на Кубок России в 2020 году, когда вовсю шла пандемия коронавируса. Он не испугался заразы и показал один из лучших результатов на соревнованиях. Атлет не собирается останавливаться на достигнутом и намерен покорять новые спортивные высоты.