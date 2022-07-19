В Самаре от бывшего ТЦ «Колизей» остались только руины

На объекте работают специалисты. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин поделился кадрами сноса бывшего торгового центра «Колизей» с высоты птичьего полета. На месте строения остались одни руины.

Судя по видео, на объекте продолжают работать специалисты на спецтехнике. Некоторые пролеты бывших отделов еще имеют четкие очертания. Рабочие уже демонтировали окна и двери. Теперь вокруг полюбившегося жителями здания остались только снесенные стены и строительный мусор.

Напомним, что на месте бывшего торгового центра планируют возвести высотки. Власти разрешили провести застройку территории.