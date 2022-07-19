В Самарской области мужчина спас котенка на дороге

Мужчина спас котенка. Фото: скриншот видео

В Самарской области местные жители поделились кадрами спасения котенка на дороге в городе Жигулевск. Автолюбитель вышел из машины и забрал животное себе.

Судя по видео, из-за пробки автолюбитель заметил небольшого котенка, переходящего дорогу. Животное пыталось обойти машины и не попасть под колеса. Неравнодушный водитель вышел из автомобиля и спас котенка от возможного наезда.

В социальных сетях комментаторы поблагодарили мужчину и порадовались за спасенного малыша. Многие надеются, что теперь котенок в хороших руках и в безопасном месте.