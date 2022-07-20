В Самарской области дождь 19 июля 2022 года побил рекорды 58-летней давности

Дожди в регионе длятся уже несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пришедшие в Самарскую область несколько дней назад дожди побили рекорды по количеству осадков. Во вторник, 19 июля, максимальные значения были перекрыты в нескольких районах губернии. Подробности сообщили в Приволжском УГМС.

Наибольшее количество осадков – 30,5 мм – выпало в Безенчуке, побив рекорды 2005 года. Тогда данное значение равнялось 12,6. Отклонение составило 17,9 мм. На втором месте разместилось Новодевичье – здесь количество осадков достигло 29,2 мм. Дожди побили рекорд 1964 года, но с небольшим отрывом в 6,8 мм. А в Тольятти за прошедшие сутки выпало 27,8 мм осадков, что оказалось на 13 мм больше рекордного значения 1996 года.

Отметим, что дожди в Самарской области сохранятся, по крайней мере, до конца недели. Вместе с тем синоптики обещают температуру воздуха до +27 градусов.