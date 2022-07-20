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Общество20 июля 2022 8:27

Стенды с пакетами для уборки за собаками установили в парке Гагарина в Самаре в июле 2022

Пока это пилотный проект
Анастасия ФИЛАТОВА
Стойки с пакетами расположили прямо на урнах / Фото: МАУ "Парки Самары"

Стойки с пакетами расположили прямо на урнах / Фото: МАУ "Парки Самары"

В Самаре в парке имени Юрия Гагарина запустили пилотный проект для владельцев собак. Там установили стойки с пакетами для уборки за питомцами. Их разместили рядом с урнами, чтобы хозяевам четвероногих не пришлось долго искать, куда выбросить кулек с «неприятностью».

- Совместно с компанией «Здоровый пес» в пилотном варианте запустили экосистему информирования и помощи заводчикам домашних животных. Теперь в парке Гагарина есть специальные стенды на урнах. Ими можно воспользоваться, если произошла «неприятность» на аллеях, - сообщили на своей странице в соцсети представители МАУ «Парки Самары».

Напомним, владельцев домашних питомцев ждет и другая хорошая новость. В областной столице появится еще одна площадка для выгула собак. Ее планируют сделать до начала ноября 2022 года на проспекте Карла Маркса, 22.