В Самаре стая собак вновь напала на автомобиль

Собаки опять испортили внешний вид автомобиля. Фото: СамараДТП

В Самаре местные жители поделились кадрами оторванных частей от автомобиля. Очевидцы сообщают, что машины подрали собаки.

Псы вновь решили свести счеты с автомобилями. В социальных сетях самарцы рассказали, что стая без клипс уже долгое время бегает в районе улицы Запорожской. Собаки отламывают пластик, постоянно шумят и мешают спать. Жильцам приходится самостоятельно отгонять уличных «вандалов» от машин.

Напомним, что недавно собаки напали на припаркованный автомобиль в центре города. Под машину залезла испуганная кошка. Животные решили выместить злобу на транспорте.