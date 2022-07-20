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Спорт20 июля 2022 15:00

Футболиста самарского клуба «Крылья Советов» увезли в реанимацию после тренировки

У игрока возникли проблемы с легкими
Алена ПРОВКИНА
Молодого человека увезли в реанимацию. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Молодого человека увезли в реанимацию. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стало известно, что игрока самарского клуба «Крылья Советов» увезли в реанимацию после тренировки. У Сергея Пиняева возникли проблемы с легкими.

По полученной информации, молодой 17-летний футболист не смог продолжить тренировку из-за проблем со здоровьем. С поля его экстренно увезли в медучреждение. Отмечают, что Пиняев упал на газон, трава попала ему в легкое. У молодого человека парализовало одну руку, об этом сообщает «Спорт экспресс».

Напомним, что молодой футболист вступил в клуб в июле прошлого года. Сергей Пиняев стал самым молодым российским игроком юниорской сборной в истории.