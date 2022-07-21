Прокуратура потребовала уволить руководителя департамента транспорта Самары

По версии прокуроров, чиновник необоснованно возместил деньги за свои командировки на общую сумму 107,2 тыс. рублей. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются скандальные истории с участием местных чиновников. На этот раз в эпицентре оказался глава городского департамента транспорта - его могут лишить должности. Информацию сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным парламентария, соответствующее требование главе города Елене Лапушкиной предъявил прокурор Самары. Артем Ярыгин направил мэру представление, в котором потребовал уволить Сергея Маркина в связи с утратой доверия.

- По версии прокуроров, он необоснованно получил возмещение из бюджета за свои командировки на общую сумму 107,2 тыс. рублей, - пишет Александр Хинштейн.

Отметим, что те же самые претензии городская прокуратура предъявила другому чиновнику - Сергею Шанову. Руководителя департамента градостроительства заподозрили в незаконном возмещении бюджетных средств после служебной командировки.