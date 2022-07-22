Конкурс по скоростному поеданию плова пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Мероприятие состоится в предстоящие выходные.

23 и 24 июля 2022 года на площади Куйбышева состоится фестиваль «Ярмарка вкусов». Власти поделились программой фестиваля и, судя по всему, праздник будет насыщенным.

Множество развлечений ждет гостей в первый день фестиваля, 23 июля. На площадке будут работать фотозоны и аниматоры. Любители творчества смогут принять участие в различных мастер-классах, а все желающие - приобрести товары от местных производителей, которые будут представлены на ярмарке. Большую часть фестиваля займет музыкальная составляющая - на сцену выйдут многие коллективы и исполнители. А самой необычной частью «Ярмарки вкусов» станет конкурс по поеданию плова на время. Он состоится в 18:50 на главной площади Самары.

Череда мастер-классов и других мероприятий продолжится на следующий день фестиваля, 24 июля. Ознакомиться с программой более подробно можно здесь.