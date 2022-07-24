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Общество24 июля 2022 18:05

В Самаре сократили финансирование на строительство детсада у парка Воронежские озера

Снятые со стройки средства направят на другие цели
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Новый детский сад рассчитан на 240 детей.

Новый детский сад рассчитан на 240 детей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары снимут часть финансирования, выделенного на строительство детского сада в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, Московского шоссе и проспекта Кирова. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, со стройки «заберут» 120 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на финансирование контрактов по перевозке пассажиров общественного транспорта.

Напомним, подготовка к строительству детского сада стартовала летом 2022 года. В дальнейшем трехэтажное здание сможет принять 240 малышей, в том числе 80 детей в возрасте от 1 года до 3 лет.