В Самарской области проведут проверку из-за рухнувшего в Волгу гидроплана

ЧП произошло в воскресенье, 24 июля, на острове Ширяевский. Фото: Самара ДТП

Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП, произошедшего 24 июля на острове Ширяевский Самарской области. Здесь при заходе на посадку рухнул легкомоторный гидроплан марки Borey (RA-3219G). Техника вошла в воду на глазах десятков отдыхающих. К счастью, никто не пострадал.

- Причиной ЧП стали неубранные шасси. В связи с транспортным происшествием прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.