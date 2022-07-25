Появились подробности задержания подозреваемого в мошенничестве экс-сотрудника ФСИН в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего замначальника медучреждения ФСИН Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности задержания бывшего заместителя начальника Центра медицинской и социальной реабилитации ФСИН. Его подозревают в покушении на мошенничество. В понедельник, 25 июля 2022 года, следователи сообщили о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

— По версии следствия, в июле 2022 года подозреваемый, находясь у дома на проспекте Юных Пионеров, получил в качестве взятки 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за помощь с оформлением группы инвалидности местному жителю, — рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Правоохранители считают, что мужчина не планировал исполнять просьбу, а просто хотел присвоить деньги себе. Хитрый план провалился — экс-сотрудника ФСИН задержали представители УФСБ по Самарской области. Сейчас стражи порядка продолжают разбираться в деталях преступления. Ведется следствие.