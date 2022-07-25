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Происшествия25 июля 2022 9:04

Появились подробности задержания подозреваемого в мошенничестве экс-сотрудника ФСИН в Самаре

Мужчина хотел обмануть местного жителя на 250 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Следователи возбудили уголовное дело против бывшего замначальника медучреждения ФСИН

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего замначальника медучреждения ФСИН

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности задержания бывшего заместителя начальника Центра медицинской и социальной реабилитации ФСИН. Его подозревают в покушении на мошенничество. В понедельник, 25 июля 2022 года, следователи сообщили о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

— По версии следствия, в июле 2022 года подозреваемый, находясь у дома на проспекте Юных Пионеров, получил в качестве взятки 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за помощь с оформлением группы инвалидности местному жителю, — рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Правоохранители считают, что мужчина не планировал исполнять просьбу, а просто хотел присвоить деньги себе. Хитрый план провалился — экс-сотрудника ФСИН задержали представители УФСБ по Самарской области. Сейчас стражи порядка продолжают разбираться в деталях преступления. Ведется следствие.