Люди скорее бежали в укрытия Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Около трех часов дня 25 июля 2022 года на Самару обрушился тропический ливень. Примерно за час до этого небо начало хмуриться, в городе потемнело, как будто наступила ночь. Над Самарой собрались грозовые низкие тучи. И потом небо прорезала первая молния, сверкнув буквально над головой жителей. Как будто это послужило сигналом - тут же с неба на город обрушился поток воды

- Это настоящий тропический ливень, - поделилась самарчанка Татьяна, которую дождь застал на улице. - Небо разверзлось, ливневыми потоками смывало все и сбивало с ног, по дорогам текли реки. Поднялся сильный ветер, он также сдувал капли воды, все это превращалось в пляску дождя в воздухе.

Жители Самары, которых дождь застиг на улице, признавались, что их одежда стала мокрой буквально в пару секунд. Дождь хлестал в лицо. "Неужели эта стихия пришла к нам из Сочи?" - удивлялись самарцы. Скидывали обувь и пытались по лужам быстрее добраться хоть до какого-то помещения.

Многие разувались, чтобы обувь не мешала и не скользила Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Стоит отметить, что ливень синоптики на сегодня прогнозировали, но надеялись, что он пойдет ближе к вечеру. Обычно, как говорят эксперты, такие обильные дожди бывают краткосрочными, остается надеяться, что к вечеру он стихнет, чтобы люди могли спокойно добраться до дома.

Кстати, стоит быть осторожнее тем, кто оставил машины под деревьями. Сильный ветер может их повалить. Недавно сильный ливень в Тольятти также затопил дорогу, так что машинам пришлось буквально плыть. Мы рассказывали, что делать, если машина вот так утонула.