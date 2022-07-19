Шансы на спасение есть: автомеханик из Самары рассказал, что делать, если автомобиль затопило

Тольятти буквально затопило 18 июля 2022 года Фото: из соцсетей

18 июля 2022 года на Самарскую область обрушилась страшная гроза с молниями, громом и ливнем. В областном центре дождь был, но ничего катастрофического не произошло, что не сказать о Тольятти, где ураган обрушил деревья, срывал крыши, а мощный дождь затопил несколько улиц. Многие автомобили оказались практически по окна в воде, автовладельцы после непогоды «попали» на круглые суммы по ремонту своих машин. Самарский автомеханик рассказал журналисту «КП-Самара», что может грозить владельцам автомобилей, которые некоторое время постоят в глубоких лужах.

На полной скорости можно получить гидроудар Фото: из соцсетей

Стоит отметить, что существует несколько вариантов взаимодействия автомобилей с водой. Если машина стояла не заведенная, и ее подтопило, вероятно, можно будет обойтись сушкой салона и заменой нескольких электрических блоков. А вот если машина на полной скорости «влетела» в лужу, тогда может быть гидроудар, а это уже чревато капитальным ремонтом двигателя или даже покупкой нового.

- Если водитель въехал в луже на более 3,5 тысячах оборотах, то вода через фильтр затянется в двигатель, и загибаются шатуны, коленвал, поршни и клапана. В этом случае проще взять новый или контрактный двигатель. Но машина въехала в лужу на холостом ходу, то фильтр не пропускает воду и машина просто глохнет. В этом случае есть еще шансы «оживить» родной движок, - говорит автомеханик из сервиса «Автолидер» на Каховской, 73 к1.

Припаркованные автомобили могут обойтись просушкой салона и заменой некорорых блоков Фото: из соцсетей

В Тольятти многие автомобили затопило, когда они стояли припаркованные на стоянках. Мы спросили у самарского автомеханика, который уже имел опыт с подобными случаями, что делать владельцам в данной ситуации. Как оказалось, не важно, сколько машина пробыла в воде, главное, как быстро ее пригнали в сервис, чтобы проверить.

- Автомобиль может просто «нырнуть» в воду на пару секунд, а может и простоять в воде больше суток. Попадание воды на мотор или электрику сразу выводит их из строя. Однако чем быстрее владелец приедет в сервис и механики разберут салон и движок, чтобы просушить их и проверить работоспособность, тем меньше будет риска, что некоторые детали проржавеют, а значит открутить и снять их без повреждений будет проблематично, - говорит специалист.

После контакта с водой нужно сразу обращаться в автосервис Фото: Наталья АРТЯКОВА

В первую очередь в легковых автомобилях, которые имеют небольшой клиренс, от водв страдает салон и электрика. Кроме того, в некоторых марках двигатель и все важные детали находятся внизу, поэтому вероятность после глубокой лужи «влететь» на круглую сумму по ремонту возрастает в разы. По словам автомеханика, большие внедорожники, которые приспособлены для езды по воде, меньше всего подвержены риску затопления двигателя или получения гидроудара, так как они выше, а двигатель и электроника гидроизолированы.

Высокие машины меньше подвержены риску Фото: из соцсетей

Для диагностики после контакта с водой не обойтись без консультации с профессионалом. Самарский автомеханик уже имел дело с затопленным автомобилем. По его словам, «Гранта» после контакта с водой пару месяцев стояла на парковке, а потом владелец решил ее ремонтировать. Если бы машину пригласи в сервис раньше, вероятно, ремонт бы обошелся дешевле. Самарец с коллегами разобрали двигатель, где в некоторых заржавевших местах пришлось срезать болты, сняли полностью промокшую гидроизоляцию салона и поставили новые запчасти. Владельцу ремонт обошелся порядка 300 тысяч рублей, но каждый сам решает вкладывать ли такие большие деньги в ремонт или сдать затопленную машину в утилизацию и купить новую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области из-за урагана 18 июля 2022 года обрушились деревья

Одно из ЧП зафиксировали жители Тольятти (подробности)

В Тольятти из-за сильного ливня затопило новую дорогу, автобусы движутся вплавь

Прохожие оказались по колено в воде, а транспорту приходится переплывать проезжую часть (подробности)