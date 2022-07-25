Московское шоссе в Самаре затопило из-за ливня 25 июля 2022 года

Одна из главных магистралей города превратилась в полноводную реку Фото: Скриншот с видео

Днем в понедельник, 25 июля 2022 года, Самару накрыл сильный ливень. В итоге некоторые дороги в городе оказались затоплены. К примеру, в полноводную реку превратилось Московское шоссе. По словам жителей, под воду ушли участки в районе пересечения с улицей Коммунистической, у Ботанического сада и около остановки «Ул. Потапова». Очевидцы опубликовали в соцсетях видео.

— Московское шоссе после ливня. Машины плывут. Где ливневки-то? — негодуют самарцы.

По словам горожан, вновь сильно затопило участок около Ботанического сада. Дорога напоминает море во время шторма. Проезжающие машины и автобусы создают сильные волны, которые перелетают через бордюры и устремляются вниз — к пешеходной зоне. Тротуар вдоль сада — почти одна большая лужа. Самарцам приходится преодолевать ее, держась за металлический забор.