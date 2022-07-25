Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 12:33

Московское шоссе в Самаре затопило из-за ливня 25 июля 2022 года

Машинам приходится передвигаться по капот в воде
Анастасия ФИЛАТОВА
Одна из главных магистралей города превратилась в полноводную реку

Одна из главных магистралей города превратилась в полноводную реку

Фото: Скриншот с видео

Днем в понедельник, 25 июля 2022 года, Самару накрыл сильный ливень. В итоге некоторые дороги в городе оказались затоплены. К примеру, в полноводную реку превратилось Московское шоссе. По словам жителей, под воду ушли участки в районе пересечения с улицей Коммунистической, у Ботанического сада и около остановки «Ул. Потапова». Очевидцы опубликовали в соцсетях видео.

— Московское шоссе после ливня. Машины плывут. Где ливневки-то? — негодуют самарцы.

По словам горожан, вновь сильно затопило участок около Ботанического сада. Дорога напоминает море во время шторма. Проезжающие машины и автобусы создают сильные волны, которые перелетают через бордюры и устремляются вниз — к пешеходной зоне. Тротуар вдоль сада — почти одна большая лужа. Самарцам приходится преодолевать ее, держась за металлический забор.

Пешеходам приходится преодолевать огромную лужу у Ботсада по забору

Пешеходам приходится преодолевать огромную лужу у Ботсада по забору

Фото: СОЦСЕТИ