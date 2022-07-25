Из Самары в турецкую Анталию в августе добавится три рейса в неделю

Турция станет доступнее для самарцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В расписании самарского аэропорта Курумоч появилось три новых рейса в неделю до Анталии. Возможно, теперь полеты в Турцию станут немного более доступными. Выполнять рейсы будет авиакомпания SouthWind Airlines с 2 августа по 29 октября.

Вылеты запланированы на 12.10 по самарскому времени по вторникам, средам и субботам. Прибытие в 15.10. Сообщается, что компания "Южный ветер" входит в холдинг Пегас Туристик, и предназначена для чартерных перевозок - доставки туристов на турецкие курорты.

Также со второго августа компания запланировала рейсы из Уфы, Екатеринбурга, 4 августа - из Казани и Красноярска. Перевозчик базируется в Анталье, парк состоит из пяти самолетов Airbus. По предварительным данным, в продаже билеты появляться не будут, заполнением рейсов займутся туроператоры.