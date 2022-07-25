Жители поделились видео потопа в торговом центре Самары

В Самаре затопило магазин. Фото: Самара ДТП

В Самаре местные жители поделились кадрами затопленного торгового центра. Из-за сильного ливня жителям пришлось «доплывать» до стеллажей с продуктами.

Судя по видео, последствия непогоды сказались и на залах магазина «Лента» в торговом центре «Гудок». Очевидцы сообщают, что весь пол в лужах. В областном центре в понедельник, 25 июля 2022 года, объявили оранжевый уровень опасности.

Напомним, что также в городе из-за ливня встали трамваи на рельсах. Отмечают, что пути планируют восстановить сегодня ночью. На месте работают регулировщики.