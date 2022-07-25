В Самаре Ново-Садовую и многие другие улицы сильно затопило Фото: СОЦСЕТИ

Ливень 25 июля 2022 года жителям Самары синоптики обещали с самого утра. И не обманули. Часа в три дня небеса разверзлись и оттуда хлынули потоки воды. Они стремительными реками побежали по дорогам, сбивая с ног пешеходов и заставляя водителей авто испытать неприятные чувства, опасаясь за свои транспортные средства.

Жители тут же сравнили дождь в Самаре 25 июля 2022 года с тропическим ливнем в Сочи, кадрами последствий которого все выходные делились в социальных сетях. У нас потоки воды с неба тоже принесли немало разрушений. Так, около ТЦ "Апельсин" из-за воды, попавшей в электрическую систему встал трамвай прямо на рельсах, водитель расстроено всплескивает руками. Департамент транспорта сообщает, что сейчас регулирование движения трамваев на этом участке осуществляется в ручном режиме. Ночью пути пути будут восстановлены. Сейчас трамваи пропускают, но медленно и под присмотром регулировщика, чтобы трамваи не сошли с рельсов.

Здесь же неподалеку от дублера Ново-Садовой провалился асфальт и образовалась яма, в которую съехал автомобиль.

Владельцу машины точно не повезло. Теперь ему придется оценить ущерб.

Дорога на перекрестке Самарской и Полевой улиц тоже превратилась в горную реку со стремительным потоком. Видно, что машины проваливаются в лужи чуть ли не по дверцы. Горожане отмечают, что ливневки просто не справляются. Также поплыло Московское шоссе, где сразу собрались огромные пробки. Вновь сильно затопило участок около Ботанического сада. Из-за машин вода из огромных луж выплескивается на тротуар, обдавая грязью пешеходов.

Люди на тротуаре не могут преодолеть лужу

Жалуются на погоду и жители Самары. Горожанка Анастасия отметила, что в ливень шла с пляжа, и из-за потоков воды плитка стала очень скользкой - после падения появилась необходимость обратиться в травмпункт.

- В дождь ходить по нашим тротуарам просто невозможно, никаких ливневок, никаких средств безопасности. Мало того, что вся обувь мокрая, еще и ужасно скользко, - жалуется она.

Многие дороги серьезно подмыло Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас службы благоустройства уже приступили к работе на улицах города. в Куйбышевском районе начали откачку воды на ул. Парниковой.