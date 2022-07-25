В Самаре из колодца начал бить фонтан на улице Ленинградской

В областном центре появился новый "фонтан". Фото: скриншот видео

В Самаре последствия непогода все еще дают о себе знать. В регионе был объявлен оранжевый уровень опасности 25 июля 2022 года.

Судя по кадрам, на улице Ленинградской вечером в понедельник колодец решил временно стать фонтаном. Из двух отверстий под большим напором бьет кипяток. Видимо, вода, стекшая после ливня, решила вновь оказаться на городских дорогах. Очевидцы отмечают, что канализация дала сбой и горячая вода может обжечь пешеходов.

Напомним, что в области из-за сильного ветра и ливня размыло дороги. Также в регионе рухнула водонапорная башня. Такая погода сохранится и ночью с 25 на 26 июля 2022 года.