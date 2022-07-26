Тропический ливень 25 июля 2022 года в Самарской области побил рекорд 39-летней давности

Дожди задержатся в регионе еще на несколько дней Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Тропический ливень, который в понедельник, 25 июля 2022 года, обрушился на Самарскую область, установил новый рекорд. Абсолютный суточный максимум количества осадков был перекрыт в Аглосе.

- 25 июля 2022 года максимальное количество осадков в Аглосе составило 54,4 мм. Отклонение от предыдущего значения составило 29,7 мм. Был побит рекорд 1983 года, - говорится на сайте Приволжского УГМС.

Отметим, в Самаре накануне тоже прошел сильный дождь. В результате затопило несколько улиц, в том числе Московское и Заводское шоссе, Полевую, проспект Ленина. Машинам приходилось плыть почти по капот в воде. Настрадались и пешеходы. К примеру, лужу у Ботанического сада они были вынуждены преодолевать, держась за забор. Кому-то не повезло упасть на мокрой плитке и расшибиться.

По прогнозам синоптиков, дожди не покинут Самарскую область как минимум до четверга, 28 июля. В основном это будут кратковременные осадки. Возможны гроза и град.