В Самаре увеличили количество автобусов на маршруте №61

В работу общественного транспорта внесли сразу несколько изменений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары внесли изменения в реестр маршрутов общественного транспорта. Информацию сообщили в городском департаменте транспорта.

В частности, речь идет об увеличении числа автобусов на маршруте №61. Теперь на нем будут работать15 единиц транспорта вместо 12. По данным дептранса, решение было принято в связи с увеличением потока пассажиров.

А маршрут №217, напротив, исключили из реестра. Теперь он преобразован в межмуниципальный маршрут №417 и будет следовать до Смышляевки. Еще одно изменение коснулось двух остановок общественного транспорта - «18 километр» на Московском шоссе и «Профтехучилище» на проспекте Кирова. Они сменили название.