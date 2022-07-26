Власти назвали причину затопления улиц Самары в ливень 25 июля 2022 года

На дорогах, где нет ливневок, воду откачивают с помощью илососа / Фото: администрация Самары

В Самаре профильные службы продолжают устранять последствия ливня 25 июля 2022 года. Во время сильного дождя несколько улиц города оказались затоплены. В мэрии рассказали, почему это произошло.

– По данным Приволжского УГМС, с начала июля 2022 года в Самаре выпало 26,5 мм осадков, а накануне всего за час – около 8,5 мм. Это 18% от месячной нормы, – сообщили в городской администрации.

По словам главы департамента городского хозяйства и экологии Самары, система дождевой канализации не рассчитана на залповые сбросы. Ливневки не могли единовременно принять такое большое количество воды. Из-за этого местам произошли подтопления.

- Примерно через час территории были уже свободны от воды. Это говорит о том, что система ливневой канализации находится в исправном состоянии. МП «Инженерные системы» поручено дополнительно проверить дождеприемники. Их нужно очистить, где был подмыв грунта, - отметил чиновник.